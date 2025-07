Wer darauf setzen will, dass BASF jetzt zwar von der unteren Begrenzung der Trading-Range nach oben abprallt, dann aber schon bald wieder auf den aktuellen Kurslevel fallen wird und dass sich an der flauen Kursentwicklung der Aktie längere Zeit auch nichts ändert, der legt sich ein Barriere Reverse Convertible ins Depot. Sollte BASF weiter in der Range bleiben, verspricht dieses Zertifikat (ISIN: CH1431541650) bis zum Ende der Laufzeit am 9. Oktober 2026 eine jährliche Seitwärtsrendite von 8,5 Prozent.