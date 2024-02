Bayer dürfte dabei wahrscheinlich in Berufung gehen und vielleicht gewinnen. Aber die Unsicherheit unter Börsianern ist gross. Wie viele solcher Klagen werden noch zum Erfolg für die Kläger führen? Zwar konnte Bayer bei zehn von 16 Klagen Erfolge einfahren. Aber angesichts der Unmenge an offenen Fällen – das sollen etwa 50000 sein – lässt sich das Gesamtvolumen an gerichtlich letztinstanzlich bestätigten Schadenersatzansprüchen schwer abschätzen.