Die Vorzeichen bei Bayer haben sich in kurzer Zeit komplett geändert. Die Stimmung der Anleger hat entsprechend gedreht. Risikofreudige Anleger setzen deshalb mit einem Call auf den Sprung von Bayer über den Widerstand der Aktie bei 40 Euro. Da sind 45 Euro drin. Gleich im nächsten Jahr könnte Bayer auch auf die 50 Euro-Marke stürmen. Ein Call mit 4er-Hebel (ISIN: CH1500296640) würde bei Bayer-Kursen von 50 Euro rund 80 Prozent zulegen.