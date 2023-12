Und in den letzten Tagen kam es noch viel schlimmer! Schon wieder haben Kläger vor Gericht – zumindest in einer frühen Instanz – Recht bekommen und Bayer soll für Gesundheitsschäden durch Glyphosat 1,5 Milliarden Dollar und das sogar an nur wenige Menschen zahlen. Das Urteil kann zwar noch gemildert oder aufgehoben werden, aber für solche Schadenersatzforderungen hatte Bayer Ende 2022 vorsichtshalber schon 6,4 Milliarden Euro in der Bilanz zurückgestellt.