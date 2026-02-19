So wie es jetzt aber aussieht, könnte Bayer nun nach zehn Jahren der Unsicherheit einen Schlussstrich unter das Monsanto- und Glyphosat-Debakel ziehen. Ein jetzt angebahnter Vergleich sieht zwar vor, dass Bayer in den nächsten rund 20 Jahren für Geschädigte nochmals bis zu 7,3 Milliarden Dollar locker machen muss. Dann soll es aber vorbei sein mit Massen-Klagen.