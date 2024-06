Haben viele Anleger und Investoren schon die Hoffnung aufgegeben und die Aktie aus dem Depot geschmissen, so schimmert nun doch wieder Licht am Ende eines langen dunklen Tunnels. Wurde Bayer seit Jahrzenten insbesondere mit dem Schmerzmittel Aspirin in Verbindung gebracht, so denken viele Anleger bei den Leverkusenern nur noch an Monsanto und die Glyphosat-Produkte.