Litt Bayer seit 2018 massiv unter der Übernahme des US-amerikanischen Düngemittelkonzerns Monsanto – der Kurs hat sich seither geviertelt –, so könnte dieser Ballast bald abgeworfen sein. In Börsenkreisen gehen immer mehr Akteure davon aus, dass Bayer das Problemkind Monsanto oder zumindest den Komplex mit Glyphosat – dort kam es seit der Übernahme zu zahlreichen Schadenersatzforderungen – schon bald in eine US-amerikanische Gesellschaft ausgliedern und an die Wall Street bringen könnte.