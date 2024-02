Kein Wunder, dass die Kasse beim Experten für Geldtransfers so richtig klingelt. Nach einer Gewinndelle in 2022 mit einem Rückgang beim Ergebnis von 3,52 auf 2,09 Dollar je Aktie ist PayPal wieder voll zurück in der Spur. Schon nach drei Quartalen standen 2,55 Dollar Gewinn je Anteil zu Buche und im Gesamtjahr waren es geschätzt 3,75 Dollar je Anteil. Bereinigt um Sondereffekte soll der Gewinn gar von 4,13 auf 4,98 Dollar je Aktie in die Höhe gehen.