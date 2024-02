Das Unternehmen aus Hinwil im Kanton Zürich hat Standorte in weltweit mehr als 80 Ländern. Der Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen wie etwa von Sensoren und Zählern dürfte aber nach Einschätzung von UBS in diesem Jahr unter der starken Ausrichtung auf den Nichtwohnbaumarkt und dem starken Franken leiden.