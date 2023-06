Als Alternative zu einem direkten Investment in Bitcoins hatten wir vor drei Monaten auch die Aktie von Northern Data (ISIN: DE000A0SMU87) empfohlen. Der Titel hat sich seither tatsächlich auch schon verdoppelt. Northern Data ging aber nicht nur wegen steigender Bitcoinpreise nach oben. Denn als Betreiber von Rechenzentren ist das Unternehmen als Bitcoin-Miner, also als Produzent von Bitcoins, aktiv und um so höher der Bitcoin-Preis, um so stärker geht es mit Umsatz und Gewinn des IT-Konzerns nach oben. Haben Anleger mit der Aktie schon einen deutlichen Hebel in der Hand, so bietet Northern Data vielmehr auch im Bereich von künstlicher Intelligenz Phantasie.