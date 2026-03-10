Alternativ zu einem Hebelprodukt auf Brent können Anleger auch auf Ölaktien setzen. Ein Call auf den französischen Ölmulti TotalEnergies mit 5er-Hebel (ISIN: CH1534246454) scheint derzeit besonders vielversprechend. Die Aktie ist nicht nur mit 10er-KGV moderat bewertet, sondern hat charttechnisch betrachtet auch den wichtigen Widerstand bei 75 Euro aus 2024 so gut wie erreicht und könnte nach oben ausbrechen. 75 Euro – ein Anstieg von zehn Prozent zum aktuellen Niveau von 68 Euro – scheint schnell drin zu sein. Der Call könnte dann 50 Prozent zulegen. Möglicherweise schon in wenigen Wochen.