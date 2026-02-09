Betrachtet man den Bitcoin-Chart, so kann man sich fragen: Geht das jetzt weiter so? Immerhin war der Preis der Kryptowährung seit Mitte Januar zwischenzeitlich kollabiert. Vor wenigen Tagen stand auf Sicht von drei Wochen ein Verlust von 35 Prozent zu Buche.
Eins ist steht fest: Vom letzten Halving – also der Halbierung der Prämie für das Schürfen, die Produktion, von Bitcoins im April 2024 haben sich viele mehr erwartet. Nämlich einen steilen Sturm des Bitcoin-Kurses in die Höhe. 1,0 Millionen Dollar je Einheit wurden schon als relativ nahes Ziel – bis Ende der Dekade – genannt.
Dabei lief es anfänglich doch wie gewünscht. Schon bald nach dem Halving vor zwei Jahren ging es mit dem Bitcoin-Kurs steil nach oben. Der Preis hatte sich 15 Monate später verdoppelt. Und jetzt das. Bitcoins sind nach dem Absturz der letzten Wochen auf das Niveau zu Halving-Zeiten zurückgefallen.
Aber wirklich neu ist dieses Kursverhalten nicht. Auch nach dem Halving 2016 und 2020 ging es mit einiger Verzögerung steil nach oben und dann rauschten die Bitcoins von den damals erreichten Allzeithochs in den folgenden Monaten wieder in den Keller. Nach einem Halving wurde also zuerst ein Allzeithoch erreicht, dann kam eine scharfe Korrektur und danach konnten Bitcoins jeweils höhere Preisniveaus erreichen - und auch halten.
Sicher, die aktuelle Schwäche hat auch andere Gründe – etwa die zunehmende Skepsis vieler Anleger zum Tech-Sektor, dann die US-Zinspolitik mit einer restriktiveren Zinsentwicklung durch den neuen Fed-Chef Kevin Warsh oder auch die Handelsstreitereien weltweit.
Mit dem Bitcoin sind auch Firmen des Sektors eingebrochen. Besonders hart getroffen hat es Coinbase. Das Unternehmen war früher eine reine Krypto-Börse, hat sich zuletzt aber immer mehr in Richtung andere Asset-Klassen ausgedehnt. Aber nach wie vor trägt der Bitcoin etwa 30 Prozent zu den Handelsumsätzen des Finanzdienstleisters bei. Dazu kommt: Coinbase verwahrt etwa zehn Prozent des gesamten weltweiten Bitcoin-Bestands und erhält dafür Gebühren. Das Unternehmen verdient damit nicht nur am Handel und bei institutionellen Investoren an verschiedenen weiteren Gebühren, sondern auch an der Depot-Verwahrung.
Vom Allzeithoch vor sechs Monaten ist die Aktie aber nicht nur wegen des aktuellen Bitcoin-Einbruchs stark zurückgekommen – Coinbase hat seit Juli 60 Prozent an Wert verloren. Sondern auch: Wegen einer etwas abgebremsten Geschäftsentwicklung geriet das Unternehmen an der Börse unter Druck. Zwar dürfte der Umsatz im vergangenen Jahr um etwa 20 Prozent gestiegen sein. Aber zur Umsatzverdopplung in 2024 ist das doch ein ziemlich moderates Tempo. Und wegen erhöhter Kosten dürfte der Gewinn sogar gefallen ein. Die Jahreszahlen werden am Donnerstag präsentiert.
Nach dem Motto «Es kann nicht noch schlechter werden» setzen risikofreudige Anleger mit einem Call auf überraschend positive Daten und vor allem auf die Charttechnik: Denn die Aktie von Coinbase ist auf die starke Unterstützung aus 2024 und 2025 im Bereich von 160 Dollar zurückgefallen. Von dort konnte die Aktie in den letzten beiden Jahren bereits dreimal wieder durchstarten. Da lagen Kurssteigerungen von 50 oder sogar 100 Prozent drin. Als erstes Kursziel – das möglicherweise nach Vorlage der Zahlen am Donnerstag erreicht werden kann – setzen Anleger auf die 200-Dollar-Marke, also einen Anstieg um 25 Prozent.
