Mit dem Bitcoin sind auch Firmen des Sektors eingebrochen. Besonders hart getroffen hat es Coinbase. Das Unternehmen war früher eine reine Krypto-Börse, hat sich zuletzt aber immer mehr in Richtung andere Asset-Klassen ausgedehnt. Aber nach wie vor trägt der Bitcoin etwa 30 Prozent zu den Handelsumsätzen des Finanzdienstleisters bei. Dazu kommt: Coinbase verwahrt etwa zehn Prozent des gesamten weltweiten Bitcoin-Bestands und erhält dafür Gebühren. Das Unternehmen verdient damit nicht nur am Handel und bei institutionellen Investoren an verschiedenen weiteren Gebühren, sondern auch an der Depot-Verwahrung.