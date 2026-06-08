Was bei einem Investment in die Aktie nicht wirklich glückselig machen dürfte, bietet hier ein ideales Einsatzszenario für ein Hebelprodukt. Mit einem Call lässt sich auch ein Kursanstieg von zehn Prozent stark vervielfachen. So würde sich ein Call auf Commerzbank mit noch überschaubarem 10er-Hebel (ISIN: CH1560402286) bei einem bescheidenen Anstieg der Aktie um zehn Prozent auf 41 Euro bereits verdoppeln. Ein spekulativeres Zertifikat mit 13er-Hebel (ISIN: CH1568329275) könnte 130 Prozent zulegen. Ein Call mit riskanterem 19er-Hebel (ISIN: CH1570507538) würde sich verdreifachen.