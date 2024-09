Jetzt hat Unicredit aber vom deutschen Staat rund 4,5 Prozent der Aktien an Commerzbank übernommen und weitere etwa 4,5 Prozent über die Börse oder von Investoren eingesammelt. Während der Verkauf von 4,5 Prozent an Unicredit zum Preis von etwa 700 Millionen Euro etwa 50 Prozent unter dem Preis liegen, den der deutsche Staat für sein Commerzbank-Paket anteilig gezahlt hat – Deutschland hält aber immer noch etwa zehn Prozent am Geldhaus – und Deutschland mit der Beteiligung kaum mehr in die Gewinnzone kommen kann, eröffnen sich für Börsianer jetzt gute Chancen.