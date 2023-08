Während Börsianer Lufthansa derzeit abstossen, hat sich der Manager erst vor zwei Wochen Aktien seines Unternehmens für rund 100'000 Euro ins Depot gelegt. Spohr ist zuversichtlich. Die Airline will in diesem Jahr 30 Jets zukaufen und gibt dafür 7,5 Milliarden Euro aus. Derzeit hat Lufthansa eine Flotte von 716 Flugzeugen die mit 16,7 Milliarden Euro in den Büchern steht.