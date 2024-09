Im Fünfjahreschart zeigen BMW und Mercedes jeweils ein Plus von etwa 50 Prozent. VW dagegen hat im gleichen Zeitraum ein Drittel an Wert verloren. Und jetzt kracht's in der Firmenzentrale in Wolfsburg. Es gibt Demonstrationen von Mitarbeitern gegen geplante Sparmassnahmen. Zwar haben auch BMW und Mercedes ihre Probleme, aber bei VW knirscht es so richtig im Getriebe.