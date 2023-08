Bei den Bidenomics laufen Ausgabenprogramme für Infrastruktur – beispielsweise den Strassenbau, besseres Internet und die Wasserversorung –, die Digitalisierung etwa mit dem Bau von Chipfabriken, oder das Anlocken von ausländischem Kapital und Unternehmen durch Steuervorteile. Das soll den US-Schuldenstand in den nächsten fünf Jahren nochmals um etwa 40 Prozent auf dann mehr als 40 Billionen Dollar – also vierzigtausend Milliarden Dollar – aufblähen. Vor rund 15 Jahren kam Präsident Obama noch mit einem Schuldenstand von etwa 15 Billionen Dollar in sein Amt. Auf jeden Fall wären 40 Billionen Dollar in etwa das Doppelte des aktuellen Bruttoinlandsprodukts der USA.