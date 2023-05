Vergangene Woche am Freitag sah es noch so rosig aus. Der DAX hatte gerade mit knapp 16'300 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht, und in den Medien, bei Anlegern und auf dem Börsenparkett herrschte Partystimmung. Aber jetzt, schon wenige Tage später, ziehen dunkle Wolken auf.