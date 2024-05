Je schlechter die Lage in Deutschland wird, um so grösser wird auch der politische Druck der deutschen Bundesregierung in Brüssel oder konkret in den Gremien der EZB die Zinsen zu senken. Das aktuelle Zinsniveau im Euro-Raum passt auf jeden Fall nicht im allergeringsten zur rezessiven Lage Deutschlands. In einem autarken Währungsraum, in dem Deutschland bei der Zinspolitik das Sagen hätte – etwa in Zeiten der Deutschen Bundesbank vor dem Euro – hätten die Notenbanker den Leitzins schon längst zumindest um 50 oder auch 100 Basispunkte zurückgenommen.