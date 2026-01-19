Von Euphorie keine Spur mehr. Nachdem die Tech-Börse in New York seit vielen Jahren die Blue Chips im Dow Jones bei der Kursentwicklung bei weitem übertreffen konnte - in den letzten fünf und zehn Jahren gab es eine Outperformance zu den Standardwerten an der Wall Street von 30 und 100 Prozent -, dümpelt der Nasdaq 100 seit drei Monaten per Saldo nur noch müde vor sich hin. Der Dow Jones dagegen bringt im selben Zeitraum Kursgewinne von sechs Prozent. Erst vor einer Woche gab es ein neues Allzeithoch im Index.