Auch diese Bank wurde in den Credit Suisse-Strudel mit nach unten gezogen, die Aktie büsste am Mittwoch rund zehn Prozent an Wert ein. Dabei konnte Deutsche Bank im vergangenen Jahr operativ deutlich zulegen und will in den nächsten Jahren noch stärker werden und noch höhere Gewinne schreiben. Schon jetzt ist das DAX-Mitglied mit einem erwarteten 4er-KGV in diesem Jahr spottbillig. Die Rettung von Credit Suisse könnte auch Deutsche Bank wieder kräftig nach oben bringen.