Die damals ebenfalls empfohlenen Calls auf das MDAX-Mitglied haben sich dadurch nicht nur verdoppelt, sondern verdrei- und sogar verfünffacht. Vom Dreijahreshoch vom Februar ist bei Lufthansa allerdings nicht viel geblieben. Vor dem Hintergrund des Kriegs im Iran mit Flugverbotszonen und auch wegen des stark gestiegenen Kerosinpreises ging es mit der Aktie der Fluglinie aus Frankfurt im März ganz schnell um 20 Prozent nach unten.