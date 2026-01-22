Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call nicht nur auf ein weiterhin starkes Wachstum von T-Mobile USA, sondern auch auf eine Wiederbelebung des US-Dollar. Der Greenback ist vor einem Jahr zum Euro um zehn Prozent gefallen. Auf diesem Tief muss er aber natürlich nicht immer bleiben. Vielleicht steigt der Dollar bald wieder um zehn oder vielleicht sogar 20 Prozent. Keiner weiss das. Aber dann würden Umsatz und Gewinn bei Telekom weit über den aktuell geschätzten 2027er-Werten liegen. Vielleicht könnte der DAX-Konzern dann sogar einen Gewinn von 3,0 Euro – 8er-KGV erzielen. Und dann würde die Aktie auch wieder hochschiessen zumindest in den Bereich der 2025er-Hochs um 36 Euro. Ein Call mit knappem 4er-Hebel (ISIN: CH1274843767) könnte sich bei einem Kursanstieg der Aktie auf diesen Kurslevel oder um entsprechend etwa 30 Prozent mehr als verdoppeln.