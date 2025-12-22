Die Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse vor beinahe drei Jahren kam bei Börsianern anfänglich nicht gut an. Nach Bekanntgabe des Plans, ging es mit dem Aktienkurs von UBS erst einmal wochenlang nach unten. Viele Anleger befürchteten, UBS könnte sich an dem grossen Brocken verschlucken und am Ende selbst noch in Bedrängnis kommen.
Aber diese Ängste sind längst passé. Die Schweizer Grossbank zeigt, dass die in 2023 prognostizierten Übernahme- und Integrationspläne von CS solide sind. Dazu gleich mehr, zuerst zum Kursverlauf der letzten Monate. Die Empfehlung von UBS Mitte Mai ging voll auf., die Aktie des SMI-Mitglieds konnte seither 35 Prozent zulegen. Die damals besprochenen Calls (ISIN: CH1245850008, CH1322514295, CH1434200361), die trotz eines damaligen relativ moderaten 3er- und 4er-Hebels nicht sonderlich spekulativ waren, haben sich verdoppelt und mehr.
Lediglich der im Mai ebenfalls empfohlene riskante Call mit damaligen 9er-Hebel (ISIN: CH1447771283) wurde ausgestoppt. Das muss risikofreudigen Anlegern einfach immer bewusst sein: Ein vergleichsweise hoher Hebel – und das gilt für einen Hebel um zehn – kann ganz schnell ausgestoppt werden. Die Kurskorrektur bei UBS im Juni um rund zehn Prozent war ausreichend. Das entspricht den Grundprinzipien von Investments, wie sie etwa im magischen Dreieck der Geldanlage dargestellt sind: Hohe potenzielle Renditen sind mit höheren Risiken verbunden. Ohne die Korrektur im Juni hätte sich dieser Call annähernd vervierfacht.
Nun aber zurück zur aktuellen Situation bei UBS. Der vor sieben Monaten bei Empfehlung prognostizierte Ausbruch der Aktie über die untere Begrenzungslinie des Aufwärtstrends bei 28,50 Franken erfolgte Mitte Juli. Lief die Aktie dann vier Monate nur seitwärts, so kam es Ende November zum nächsten Schub.
Die Basis dafür wurde bereits einige Wochen davor mit Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal gelegt. Diese bestätigten bei einem Anstieg des Vorsteuergewinns um 50 Prozent und damit deutlich über der Erwartung der Analysten, dass die aus der CS-Integration erwarteten Einsparungen machbar sind. In den letzten Wochen sorgte dann noch ein Vorschlag von Finanzexperten im Parlament für positive Stimmung. Diese wollen es UBS anstelle von teurem Eigenkapital – mit einem denkbaren Verwässerungseffekt für die Aktionäre – ermöglichen, nachrangige Schuldinstrumente für die Erfüllung regulatorischer Kapitalanforderungen zu verwenden.
Dieses freundliche Umfeld bescherte der UBS-Aktie vor wenigen Tagen den Ausbruch aus dem Aufwärtstrend aus 2020. Der Titel hat nun den Widerstand aus den Jahren 2000 und 2004 im Bereich um 37 Franken erreicht. Kann die Aktie diesen Widerstand aus dem Weg räumen, könnte das SMI-Mitglied ganz schnell die 40 Franken knacken und sogar auf 42 Franken stürmen.
Passende Partner-Produkte zu UBS
Risikofreudige Anleger setzen erneut mit einem Call auf mögliche Kurssteigerungen der Aktie zwischen zehn und 15 Prozent. Ein Call mit 3er-Hebel (ISIN: CH1447804019) könnte dann 30 bis 50 Prozent zulegen. Das Zertifikat mit 5er-Hebel (ISIN: CH1512645826) verspricht Gewinne zwischen 50 und 75 Prozent. Ein etwas spekulativer Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1513528039) könnte sich sogar verdoppeln. Aber wie schon im Mai sollten Anleger vor allem beim letzten Produkt auf den Stopp-loss-Level achten. Dieser liegt bei 32,30 Franken. Fällt UBS auf diesen Wert, würde der Call bei einem Finanzierungslevel von 31,38 Franken für einen kleinen Restbetrag von knapp 1,0 Franken ausgestoppt.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1447804019
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 26.46)
|Leonteq Securities
|UBS Group AG
|Long
|CHF
|Gering
|CH1512645826
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 30.15)
|UBS
|UBS Group AG
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1513528039
VT Long Mini-Future (Stop Loss 32.30)
|Bank Vontobel
|UBS Group AG
|Long
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.