Risikofreudige Anleger setzen erneut mit einem Call auf mögliche Kurssteigerungen der Aktie zwischen zehn und 15 Prozent. Ein Call mit 3er-Hebel (ISIN: CH1447804019) könnte dann 30 bis 50 Prozent zulegen. Das Zertifikat mit 5er-Hebel (ISIN: CH1512645826) verspricht Gewinne zwischen 50 und 75 Prozent. Ein etwas spekulativer Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1513528039) könnte sich sogar verdoppeln. Aber wie schon im Mai sollten Anleger vor allem beim letzten Produkt auf den Stopp-loss-Level achten. Dieser liegt bei 32,30 Franken. Fällt UBS auf diesen Wert, würde der Call bei einem Finanzierungslevel von 31,38 Franken für einen kleinen Restbetrag von knapp 1,0 Franken ausgestoppt.