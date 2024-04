40 Prozent Plus in einem Jahr, 60 Prozent Kursanstieg in drei Jahren, Kursvervierfachung in fünf, Verzehnfachung in zehn Jahren und ein Anstieg auf das Zwölffache in elf Jahren. Zwar lief die Aktie von Microsoft in der ersten Dekade seit der Jahrtausendwende nur mehr oder weniger seitwärts. Doch seit 2013 ist das Nasdaq-Mitglied nicht zu bremsen und zählt zu den absoluten Überfliegern an der Börse.