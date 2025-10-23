Nestlé ist wieder zurück. Nachdem die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns seit dem Allzeithoch Anfang Januar 2022 fast vier Jahre lang im Abwärtstrend war und bis Mitte September auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen war, scheint die Talfahrt nun zu Ende. In den letzten vier Wochen kletterte die Aktie des SMI-Mitglieds um 15 Prozent und ist damit der performancestärkste Titel im Schweizerischen Leitindex.