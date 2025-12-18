Im Cloud- und KI-Geschäft stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Bis 2030 will Oracle in dem Segment etwa 165 Milliarden Dollar schreiben, der Gesamtumsatz im Konzern soll dann bei etwa 220 Milliarden Dollar liegen. Der Gewinn könnte – bereits in vier Jahren – bei etwa 20 Dollar je Aktie liegen. Mittelfristig betrachtet ist Oracle damit ein glasklarer Kauf mit Potenzial zur Kursverdreifachung oder sogar noch mehr.