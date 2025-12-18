Oracle wurde gross im Bereich mit Unternehmens-Software ähnlich einer deutschen SAP. Betriebswirtschaftliche Auswertungen auf allen Ebenen waren die Kernthemen. Seit 2023 allerdings hat Oracle zusehends Cloud und KI entdeckt. In den letzten Jahren hat der Tech-Konzern aus Austin, Texas, einen mittleren zweistelligen Milliarden Dollar-Betrag schon in das Segment investiert - und in den nächsten Jahren soll das noch viel mehr werden.
Die Erwartung enormer Gewinne in der Zukunft brachte der Aktie in den letzten Jahren eben diesen unglaublichen Kursaufschwung. Doch nun wurde die Euphorie der Anleger etwas eingedampft. Wegen Verzögerungen beim Bau von KI-Rechenzentren für KI-Experte OpenAI bekommen Anleger Angst, die KI könnte vielleicht doch nicht die erhofften Wachstumsraten bringen.
Oracle hat die Zahlen zum letzten Quartal vor einer Woche vorgelegt und die verhaltene Prognose für KI-Wachstum hat Anleger abgeschreckt. Der Kurs der Aktie fiel an einem Tag wie ein Stein 15 Prozent nach unten. Schon in den zwei Monaten davor von Kurslevels im Bereich des Allzeithochs war der Titel deutlich zurückgekommen. Seit dem Kursrekord im September hat Oracle bereits 45 Prozent an Wert verloren.
Die Zahlen zum Quartal, die den jüngsten Kursrutsch zur Folge hatten, waren allerdings nicht so schlecht. Oder vielmehr: Sie zeigen in den neuen Geschäftsfeldern einfach enormes Wachstum. Und auch das angestammte Kerngeschäft mit Software zur Unternehmensanalyse zeigt steil nach oben.
So meldet Oracle für das Cloud-Business im Quartal einen Anstieg der Umsätze zum Vorjahreszeitraum um 34 Prozent auf 8,0 Milliarden Dollar. Auf der anderen Seite schrumpfte zwar das bisherige Kerngeschäft um rund drei Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar. Aber wie die Entwicklung zeigt, wird das Cloud- und KI-Geschäft immer wichtiger bei Oracle und steuert bereits mehr als die Hälfte der Umsätze im Konzern bei.
Positiv: Der Gewinn bereinigt um den Verkauf einer Unternehmenssparte stieg im Quartal um etwa 50 Prozent auf 2,26 Dollar je Aktie. Dazu kommt: Wegen neuer Grossverträge etwa mit Meta oder Nvidia verfünffachte sich der Auftragsbestand bei Software auf 523 Milliarden Dollar. Um das einfach ins rechte Licht zu rücken: Das entspricht annähernd zehn Jahresumsätzen von Oracle.
Im Cloud- und KI-Geschäft stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Bis 2030 will Oracle in dem Segment etwa 165 Milliarden Dollar schreiben, der Gesamtumsatz im Konzern soll dann bei etwa 220 Milliarden Dollar liegen. Der Gewinn könnte – bereits in vier Jahren – bei etwa 20 Dollar je Aktie liegen. Mittelfristig betrachtet ist Oracle damit ein glasklarer Kauf mit Potenzial zur Kursverdreifachung oder sogar noch mehr.
Kurzfristig gesehen ist die Aktie durch die massiven Kursrückschläge wie überverkauft. Die Bewertung ist etwa 25 Prozent niedriger als bei anderen Firmen des Cloud- und KI-Sektors wie etwa bei Microsoft oder Amazon. Die Chancen stehen gut, dass Oracle nach den hohen Kursverlusten der letzten Tage und Wochen zu einem fulminanten Rebound ansetzen kann.
Passende Partner-Produkte zu Oracle (Mini Future)
Risikofreudige Anleger spekulieren mit einem Call auf eine rasche Kurserholung bei Oracle und Kurse um 200 Dollar – ein Anstieg um zehn Prozent. Ein Call mit 6er-Hebel (ISIN: CH1506199392) könnte dann 50 Prozent zulegen.
Wer irgendwie ein Ziel für seine Rendite hat und dabei auf zweistellig setzt, sollte sich unbedingt den Kauf eines Barriere Reverse Convertible (ISIN: CH1483492059) überlegen. Die Maximalrendite bei dem Produkt liegt pro Jahr bei 29,3 Prozent. Das Zertifikat läuft bis 18. November 2026 und notiert etwa ein Drittel über der Barriere von rund 120 Dollar.
Wer dagegen richtig zocken will, der greift zu einem Call mit 9er-Hebel (ISIN: CH1504382784). Bei Kursen von Oracle um 200 Dollar könnte sich dieses Produkt annähernd verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1506199392
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 159.72)
|UBS
|Oracle Corp.
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1483492059
VT Barrier Reverse Convertible (Stop Loss 120.45)
|Bank Vontobel
|Oracle Corp.
|Bull
|USD
|Mittel
|CH1504382784
LEON Call Warrant with Knock-Out (Stop Loss 160.78)
|Leonteq Securities
|Oracle Corp.
|Call
|CHF
|Hoch
