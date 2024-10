Inzwischen allerdings hat die schlechte Stimmung fast in Euphorie gedreht. Die Chancen der Übernahme stehen jetzt im Fokus, beispielsweise das Einspar- und Synergiepotential in Milliardenhöhe. Gegenüber den Tiefs nach Bekanntgabe der Übernahme konnte UBS in 18 Monaten bereits 50 Prozent zulegen. In den letzten zwölf Monaten ergibt sich ein Plus von 15 Prozent. Die Anfang September 2023 an dieser Stelle empfohlenen Calls (ISIN: CH0573413199 und CH1274843676) auf UBS liegen mit 25 und 70 Prozent im Gewinn.