Wahljahre sind gute Börsenjahre. Das ist die Überzeugung von Börsianern. Immerhin brachten die Jahre, in denen der US-Präsident gewählt wurde, statistisch betrachtet in den letzten etwa 65 Jahren mit einem durchschnittlichen Gewinn im Dow Jones von 11,2 Prozent rund drei Prozentpunkte mehr Wertzuwachs als in normalen Jahren üblich an den Börsen.