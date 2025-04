Von diesem Hoch Mitte Februar ging es dann aber mit der Aktie des Nasdaq-Mitglieds dramatisch steil nach unten. Vor allem die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zollpolitik versetzte dem Tech-Konzern in den letzten Tagen einen Tiefschlag. In nur sechs Wochen zu den Februar-Hochs hatte Nvidia so rund ein Drittel an Wert verloren.