Ja, Zinswende und zwar nicht nach oben, sondern wieder in tiefere Zinsregionen. In den letzten zwei Jahren hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins massiv von 0,25 auf 4,5 Prozent erhöht, zuletzt aber das Steigerungstempo deutlich zurückgenommen. Denn es geht die Angst um in den USA vor einer Rezession und in der Vergangenheit hatte die Fed in solchem Umfeld ihre Zinserhöhungen in der Regel abgebrochen.