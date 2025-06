Könnte alleine dieses charttechnische Kaufsignal weiter steigende Kurse beim Rohstoff bringen, so sind auch seitens der Politik noch höhere Notierungen zu erwarten. Die USA haben am Sonntag die Atomanlagen im Iran bombardiert. Möglicherweise hat das Folgen für die globale Ölversorgung. Iran droht nun verstärkt mit Schliessung der Strasse von Hormus, der Meerenge zwischen Iran und der arabischen Halbinsel, über die rund 20 Prozent der weltweiten Öltransporte ablaufen. Auf jeden Fall ist die Unsicherheit enorm - und in solchen Zeiten sind steigende Ölpreise wahrscheinlich.