Sicher, ohne die Grafikprozessoren und Software-Plattform von Nvidia wäre KI heute bislang nicht so weit, wie sie ist. Aber Huang hat doch vor fünf oder zehn Jahren überhaupt noch nicht gewusst, was sich da entwickeln wird. Vor zehn Jahren war Nvidia doch den allermeisten Anlegern überhaupt noch nicht bekannt und Huang kannten noch viel weniger. Die Aktie kostete damals einen knappen Dollar und Nvidia war an der Börse etwa zehn Milliarden Dollar wert. Ein Klacks an der Nasdaq.