Es herrscht blanke Panik. Zuerst fiel die Aktie von Nvidia am Donnerstag wie ein Stein nach unten, nachdem eine Affäre von Firmenchef Jensen Huang mit einer vermeintlichen chinesischen Spionin publik wurde. Dann gab es zumindest eine weitere Beziehungen von Huang mit einer Mitarbeiterin. Und schliesslich der grosse Knall mit dem Abgang von Huang als CEO des Herstellers von Grafikprozessoren und Software für KI.
Die Aktie des Anfang Oktober mit etwa 6 Billionen Dollar noch teuersten Unternehmens der Welt hat so in nur etwa einer Woche 25 Prozent an Wert verloren. Inzwischen besitzt Apple mit 5,2 Billionen Dollar dadurch auch wieder die grösste Marktkapitalisierung aller börsennotierten Firmen weltweit.
Realistisch betrachtet ist der Kursabsturz doch «Humbug». Huang dürfte kaum wissend in die chinesische Affäre reingeschlittert sein. Und jetzt der Abang des jahrzehntelangen Nvidia-Chefs: Dass die Aktie da erneut abstürzt und dass Huang fast wie ein Heilsbringer angebetet wird, ist doch übertrieben.
Sicher, ohne die Grafikprozessoren und Software-Plattform von Nvidia wäre KI heute bislang nicht so weit, wie sie ist. Aber Huang hat doch vor fünf oder zehn Jahren überhaupt noch nicht gewusst, was sich da entwickeln wird. Vor zehn Jahren war Nvidia doch den allermeisten Anlegern überhaupt noch nicht bekannt und Huang kannten noch viel weniger. Die Aktie kostete damals einen knappen Dollar und Nvidia war an der Börse etwa zehn Milliarden Dollar wert. Ein Klacks an der Nasdaq.
Jetzt Huang als unersetzlichen Imperator zu bezeichnen und Nvidia gnadenlos aus den Depots zu werfen, ist Schwachsinn. Sicher, man kann darüber diskutieren. Aber was zum Beispiel Steve Jobs mit der Einführung des Smartphone, des iPhone, in 2007 geleistet hat, das war visionär. Die KI-Revolution geht nur indirekt auf Huangs-Konto. Aber was war 2011 nach dem Abgang von Jobs bei Apple und seinem Tod mit dem Aktienkurs passiert? Nichts, im Gegenteil. Sechs Monate später notierte Apple 50 Prozent über dem Kurslevel davor.
Der KI-Boom wird sich auch ohne Huang fortsetzen und Nvidia wird weiter wachsen und gigantische Gewinne schreiben. Die aktuelle Kursdelle ist doch nur eine glasklare Übertreibung und vermutlich Folge von Gewinnmitnahmen nach einem jahrelangen immensen Höhenflug der Aktie.
Nvidia ist infolge der genannten Vorfälle auf die Unterstützung vom Januar 2025 und März 2026 um 165 Dollar weggebrochen. Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call darauf, dass die Aktie von dieser Linie jetzt schnell und stark nach oben dreht. Da sind - noch in diesem Jahr - Kurssteigerungen zwischen zehn und 20 Prozent wieder in den Bereich um 180 bis 200 Dollar drin.
Passende Partner-Produkte zu Nvidia (Calls)
Ein Call mit 5er-Hebel (ISIN: CH1625638783) würde bei Kurssteigerungen von Nvidia auf 180 bis 200 Dollar um 50 bis 100 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 7er-Hebel (ISIN: CH1629469094) würde 70 bis 140 Prozent hochschiessen.
Ein Hebelfaktor-Zertifikat mit konstantem 8er-Hebel (ISIN: CH1377798769) würde bei einem schnellen Sturm von Nvidia in Richtung 180 bis 200 Dollar um 80 bis 160 Prozent explodieren.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1377798769
VT Constant Leverage-Zertifikat
|Bank Vontobel
|Nvidia Corp.
|Bull
|CHF
|Hoch
|CH1625638783
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 131.01)
|Leonteq Securities
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1629469094
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 140.03)
|UBS
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Mittel
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