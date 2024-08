Und das ist eine ganz wichtige Konstellation. Denn in den letzten vier Jahren konnte Microsoft nach Überspringen der 100-Tage-Linie viermal und damit jedesmal um zehn Prozent und mehr zulegen. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass die Aktie auch jetzt wieder kurzfristig über die Linie springt und dann in Richtung Allzeithoch durchstartet. Kurssteigerungen von zehn Prozent und mehr scheinen in den nächsten Monaten oder sogar Wochen wahrscheinlich.