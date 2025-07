Anlegerinnen und Anleger haben mit Givaudan derzeit nicht viel zu lachen. In der letzten Woche war die Aktie des Aroma-Herstellers mit einem Minus von sieben Prozent der schwächste Titel im SMI und auf Sicht von einem Monat mit zehn Prozent Verlust ebenso. In den letzten zwölf Monaten beträgt der Kursverlust gar 15 Prozent und damit kein Glanzlicht am Aktienmarkt. Im SMI schnitten nur Nestle, Sika und Kühne & Nagel noch schlechter ab.