Die Zuwächse dieser Regionen lagen in den ersten neun Monaten zwischen 10,1 Prozent im Raum Asien-Pazifik und sogar 28,9 Prozent in Latein-Amerika. Givaudan erzielte in diesen wachstumsstarken Märkten mit 2,6 Milliarden Franken in den ersten drei Quartalen bereits annähernd die Hälfte seines gesamten Umsatzes.