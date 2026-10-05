Risikofreudige Anleger setzen deshalb mit einem Call darauf, dass Gold jetzt zum fünften Mal seit 2024 von der Trendlinie abhebt und schnell zumindest zehn Prozent gewinnen kann. Bis Jahresende scheinen 4600 Dollar drin zu sein, im ersten Quartal 2027 sogar bis zu 5000 Dollar für die Unze. Ein Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1546541025) würde dann um 70 Prozent bis Jahresschluss und sogar rund 150 Prozent bis etwa Ende März nach oben schnellen. Ein Zertifikat mit 8er-Hebel (ISIN: CH1482847113) verspricht sogar Gewinne von 80 und 160 Prozent. Ein Zertifikat mit hohem 17er-Hebel (ISIN: CH1537205127) würde annähernd auf das Drei- und sogar mehr als das Vierfache explodieren.