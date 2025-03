Ob diese Summe möglicherweise weit überhöht ist oder nicht sei dahingestellt: Pro-Kopf-Einkommen in der Ukraine liegt bei weniger als einem Zehntel des Niveaus in der Schweiz und die Baukosten sind in einem ähnlichen Verhältnis niedriger. Denn wird das erst insbesondere bei den doch weltfremden Bürokraten in Brüssel beschlossen, dann ist das auch so in Stein gemeisselt. Das Geld wird fliessen.