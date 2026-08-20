Wer aber davon ausgeht, dass Infineon wegen der enormen Gewinnsteigerungsaussichten in diesem und nächsten Jahr stark zulegen wird, der greift besser zu einem Call und vervielfacht damit mögliche Kurssteigerungen bei der Aktie. Ein Call mit 3er-Hebel (ISIN: CH1485948413) würde sich bei einem Kursanstieg von Infineon auf die Juni- und Juli-Hochs um 85 Euro mehr als verdoppeln. Ein Call mit 12er-Hebel (ISIN: CH1553245668) könnte bei so einem Kursanstieg von etwa 40 Prozent auf das Vier- bis Fünffache steigen.