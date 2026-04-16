Schon im nächsten Jahr soll in der Firma die Massenproduktion von KI-Chips und beispielsweise auch speziellen Prozessoren unter anderem für Rechenzentren in der Erdumlaufbahn an den Start gehen. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Intel und dem Musk-Imperium könnte Intel schon auf Sicht von ein bis zwei Jahren zusätzliches Umsatzwachstum von zehn bis 20 Prozent erreichen. Der Umsatz bei Intel könnte so von 52,9 Milliarden in 2025 auf 60 bis 65 Milliarden Dollar in wenigen Jahren zulegen.