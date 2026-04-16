Die Empfehlung von Intel vor drei Monaten war ein Volltreffer. Die empfohlenen Calls (beispielsweise ISIN: CH1476972901 oder CH1519477801) liegen aktuell zwischen 100 und 150 Prozent im Gewinn.
Die Aktie von Intel hat sich aber überdurchschnittlich entwickelt. Während seit Spätherbst die Angst über die Zukunft von KI und die Wachstumsraten im Sektor künstlicher Intelligenz von vielen Anlegern in Zweifel gestellt wurden und damit verbunden die Aktienkurse vieler KI-Firmen monatelang per Saldo nur auf der Stelle getreten waren, konnte Intel massiv zulegen.
Seit Oktober hat sich der Kurs des Halbleiterkonzerns fast verdoppelt. Vor allem seit Anfang April ging es mit der Notierung des Chipherstellers aus Santa Clara in Kalifornien steil nach oben. Auslöser war die Ankündigung von Elon Musk, dass Intel für sein Firmenimperium bestehend aus Tesla, SpaceX und xAI der wichtigste externer Partner für die geplante Terafab sein soll.
Schon im nächsten Jahr soll in der Firma die Massenproduktion von KI-Chips und beispielsweise auch speziellen Prozessoren unter anderem für Rechenzentren in der Erdumlaufbahn an den Start gehen. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Intel und dem Musk-Imperium könnte Intel schon auf Sicht von ein bis zwei Jahren zusätzliches Umsatzwachstum von zehn bis 20 Prozent erreichen. Der Umsatz bei Intel könnte so von 52,9 Milliarden in 2025 auf 60 bis 65 Milliarden Dollar in wenigen Jahren zulegen.
Aber das Geschäft mit Musk ist nicht der einzige Trumpf im Ärmel von Intel. Die Kalifornier wollen zusammen mit Nvidia neue Technologien insbesondere im Bereich von KI-Rechenzentren und PCs entwickeln. Vor einem Jahr war Intel noch total out, fast unberührbar. Jetzt ist der Konzern gefragt wie nie zuvor.
Das sind die mittelfristigen Perspektiven. Aber schon kurzfristig könnte die Aktie weiter nach oben marschieren. Denn mit den positiven News speziell vergangene Woche hat Intel die Widerstände im Chart bei 50, 55 und 60 Dollar blitzschnell nach oben durchbrochen. Das Zehnjahreshoch aus 2019 im Bereich von rund 70 Euro könnte nun drin sein.
Passende Partner-Produkte zu Intel (Mini Future)
Risikofreudige Anleger hebeln dieses kurzfristige Kurspotential von zehn Prozent mit einem Call. Ein Zertifikat mit 3er-Hebel (ISIN: CH1550936020) könnte bei einem Kursanstieg von Intel um zehn Prozent etwa 30 Prozent zulegen. Calls mit 4er- (ISIN: CH1547186358) und 5er-Hebel (ISIN: CH1520611927) versprechen dann Kurssteigerungen von 40 und 50 Prozent.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1550936020
VT Long Mini-Future (Stop Loss 41.30)
|Bank Vontobel
|Intel Corp.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1547186358
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 50.96)
|UBS
|Intel Corp.
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1520611927
BAER Call-Warrant (Stop Loss )
|Bank Julius Bär
|Intel Corp.
|Call
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.