«Danke Trump!», könnten Anleger nun sagen. Zwar ist die US-Regierung jetzt nicht konkret auf der Bühne aufgetreten. Aber dafür hat ein anderer ganz prominenter Player nun die Regie bei Intel übernommen – und das möglicherweise auf Empfehlung aus Washington. Auf jeden Fall steigt Nvidia mit fünf Milliarden Dollar bei Intel ein – das sind etwa drei Prozent der Intel-Aktien. Damit aber nicht genug.