Nun hat der im März neu ins Amt gewählte Intel-CEO Lip-Bu Tan aber einen Rundumschlag gestartet. Intel will jeden fünften Mitarbeiter entlassen, Werke eindampfen oder mehr Produktion für Dritte durchführen. Zudem will sich Tan verstärkt auf die nächste Generation in der Fertigungstechnologie fokussieren und das Wachstum beschleunigen. Damit will der Manager nicht nur den Anschluss an die Marktführer bekommen, sondern möglicherweise auch wieder der Primus im Sektor werden.