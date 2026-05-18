Dieses Preis- und Mengenwachstum eröffnet für Intel zusammen mit den Mega-Partnerschaften wie mit Nvidia und Apple gigantisches Potential. Es wäre kaum ein Wunder, wenn nicht bald schon der nächste Tech-Gigant an der Intel-Zentrale in Santa Clara an der Tür anklopfen würde. Angesichts dieser Chancen scheint es nicht ausgeschlossen, dass Intel noch in diesem Jahr Kurse von 150 und vielleicht 200 Dollar erreichen kann.