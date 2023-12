Das war zu erwarten. Nicht unbedingt, dass es in der Schweiz und bei einem Schweizer Kreditinstitut Probleme gibt, aber Probleme im Immobiliensektor in Europa waren doch wahrscheinlich. Die stark gestiegenen Kreditzinsen im Euroraum – immerhin hatte die Europäische Zentralbank die Leitzinsen in nicht einmal zwei Jahren um 450 Basispunkte angehoben – und dann auch noch die schwache Konjunktur im Währungsraum, verlangen ihren Tribut.