Und was ist passiert? Trotz Sanktionen gegen Russland, hoher Energiepreise und Krieg in der Ukraine notieren US Blue Chips nicht weit unter ihren Allzeithochs. Immerhin läuft die US-Wirtschaft rund. Von Arbeitslosigkeit ist bei einer Quote von 3,5 Prozent kaum zu sprechen und jetzt im Juli stieg die Industrieproduktion in den Staaten mit 1,0 Prozent deutlich stärker als erwartet. Ökonomen hatten im Vergleich zum Vormonat nur mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.