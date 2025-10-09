Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf eine deutlich steigende Bewertung bei der Aktie mit KGVs zumindest um 20. Damit wäre ein Kursanstieg um etwa ein Drittel auf etwa 200 Franken verbunden. Nach unten scheint die Aktie durch die Unterstützung von 150 Franken gut abgesichert. Ein Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1438190238) könnte bei einem Rebound von Kühne + Nagel von der Unterstützung auf 200 Franken rund 200 Prozent zulegen, sich also verdreifachen. Ein Zertifikat mit 10er-Hebel (ISIN: CH1428612209) würde sogar 300 Prozent nach oben klettern, sich damit vervierfachen. Ein Call mit 13er-Hebel (ISIN: CH1439316311) könnte sogar 400 Prozent gewinnen oder entsprechend auf das Fünffache zulegen.