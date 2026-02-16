Und es konnte wirklich kaum besser kommen: Schon wenige Tage nach Empfehlung kam der prognostizierte Rebound von der Unterstützung, und mit dem Kurs des SMI-Mitglieds ging es in den folgenden vier Monaten bis Mitte Februar wie im Lift um rund 30 Prozent nach oben. Die damals ebenfalls empfohlenen Calls auf den Konzern aus Schindellegi im Kanton Schwyz (ISIN: CH1438190238, CH1428612209 und CH1439316311) brachten so schnelle Kursgewinne zwischen 200 und 300 Prozent. Das waren Steigerungen auf das Drei- und Vierfache in nur vier Monaten.