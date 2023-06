Fundamental ist zwar klar: Kühne+Nagel muss nach den zwei starken Jahren mit Nach-Corona-Boom nun etwas kleinere Brötchen backen. Der Gewinn dürfte sich in diesem Jahr im Vergleich zu 2022 in etwa halbieren und auch im nächsten Jahr nicht nennenswert zulegen. Damit käme Kühne+Nagel in 2023 und 2024 in etwa auf KGVs im Bereich um 25 und wäre damit im Vergleich zur Vergangenheit deutlich höher bewertet. In früheren Jahren brachte es die Aktie in der Regel auf 20er-KGVs.