Mit einem Call setzen risikofreudige Anleger darauf, dass Logitech jetzt erneut von der Trendlinie nach oben drehen wird. Kurssteigerungen von zehn Prozent in wenigen Tagen oder noch in diesem Jahr sind möglich. Ein Call mit 5er-Hebel (ISIN: CH1469347657) würde bei einem Anstieg von Logitech um zehn Prozent auf knapp 100 Franken um etwa 50 Prozent klettern. Ein Zertifikat mit 6er-Hebel (ISIN: CH1479850450) könnte rund 60 Prozent zulegen. Ein Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1481073703) würde sogar 70 Prozent nach oben spurten.