Hatte sich die Logitech-Aktie schon im Mai vom Zollschock etwas erholt, so ging es nach Vorlage der Quartalszahlen im Juli mit dem Kurs weiter nach oben. Immerhin ist auch der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr alles andere als negativ. So rechnet Firmenchefin Hanneke Faber in diesem Jahr mit einem Umsatzanstieg zwischen drei und sieben Prozent. Krise sieht anders aus und deshalb sind die Kurssteigerungen bei Logitech in den letzten Monaten nicht verwunderlich.